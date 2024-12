Con un gol di Reijnders (il quarto in campionato) i rossoneri sbancano Verona di misura e salgono a 26 punti in classifica. Primo tempo senza ritmo per la squadra di Fonseca che perde anche Leao per infortunio, ma nella ripresa il destro dell'olandese spezza l'equilibrio e vale l'1-0 finale a favore del Milan

