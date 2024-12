L’Hellas Verona non ha trovato la rete in 25 delle 50 partite contro il Bologna in Serie A (50%), tra le squadre affrontate almeno 10 volte nella competizione solo contro l’Inter ha una percentuale più alta (54%). In generale invece non ha segnato in più match solo contro Juventus (27), Napoli (28) e appunto i nerazzuri (36).