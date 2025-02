La sfida della Unipol Domus chiude la 23^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Cagliari e Lazio. Baroni in campo in formazione tipo: tornano Rovella e Dia, Isaksen e Zaccagni con Castellanos. Nicola schiera Viola dal 1'. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD