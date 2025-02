Vittoria preziosa per la Lazio che riscatta i ko in campionato e in Europa League vincendo a Cagliari una gara non semplice. Sblocca il match una rete di Zaccagni prima del break. Nella ripresa il Cagliari spinge e trova il pareggio con un colpo di testa di Piccoli. La Lazio non ci sta e preme segnando il 2-1 con Castellanos. La squadra di Baroni difende, conquista i tre punti e torna al quarto posto in classifica

CLASSIFICA