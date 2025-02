Successo del Cagliari contro il Parma nella 24^ giornata di Serie A. L'autorete di Vogliacco e il gol di Coman (100 secondi dopo il debutto) regalano alla squadra di Nicola i 3 punti. Inutile la rete di Leoni (18 anni, 1 mese e 20 giorni) per la squadra di Pecchia, che resta al terzultimo posto in classifica e perde Djuric per un infortunio al ginocchio

