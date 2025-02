La Juve mette in campo una prestazione da squadra cinica e grazie al momento straordinario di Kolo Muani (doppietta e già cinque gol in campionato) batte il Como 2-1 e si riporta al quarto posto in classifica. I bianconeri soffrono nel primo tempo, passano con la rete del francese ma incassano il pari (da Diao) poco prima del break. Nella ripresa, Nico Paz ha la palla del 2-1 ma all'89' Kolo Muani segna il rigore procurato da Gatti e regala tre punti alla Juve

