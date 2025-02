La squadra di Italiano rallenta nella sua corsa alla Champions League, impatta al Via del Mare 0-0 al termine di una gara particolarmente tattica. Nel primo tempo il Bologna non trova spazi in avanti e rischia sulla doppia conclusione di Pierotti e Helgason con Skorupski che para entrambi i tiri. Nella ripresa grande agonismo ma poche conclusioni: Castro ci prova di tacco, Baschirotto di testa, gol annullato a Dallinga ma il risultato non si sblocca e la gara termina in parità



CLASSIFICA - PAGELLE