Un primo tempo ricco di emozioni e una ripresa bloccata. Così l'Udinese ferma con merito il Napoli. Thauvin e Politano esaltano subito i due portieri, poi ci provano anche Lucca, Bijol e di nuovo l'esterno azzurro. McTominay fallisce un'occasione al volo di destro, ma al 37' stacca in cielo di testa per il vantaggio. Un pasticcio della difesa però permette a Ekkelenkamp di pareggiare con un destro stupendo. Dopo l'intervallo poche chance e i cambi di Conte non producono nulla

