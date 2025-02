Trascinata da Retegui, autore di 4 gol, l’Atalanta rifila un 5-0 a domicilio al Verona e in classifica mette pressione all’Inter seconda. Il capocannoniere del campionato sblocca al 21’ (tap in dopo un tiro sul palo di De Ketelaere) e raddoppia 4’ dopo (stop e girata in area). Ederson fa 3-0 con una straordinaria cavalcata da centrocampo, poi riprende lo show di Retegui: gol di rapina prima dell’intervallo e di nuovo a inizio ripresa, girata su assist di De Roon

