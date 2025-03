La squadra di Thiago Motta reagisce al ko contro l'Empoli in Coppa Italia, vince la quinta gara di fila in campionato, torna al quarto posto e si porta a -6 dalla vetta della classifica. La Juve batte il Verona 2-0 non senza faticare, dopo un primo tempo finito in parità. Nella ripresa, i bianconeri spingono e trovano il vantaggio con Thuram. Il raddoppio arriva al 90' grazie a un diagonale di Koopmeiners

