Lorenzo Colombo ha preso parte a sette gol (cinque reti e due assist) in 27 presenze in questa Serie A: con una marcatura o un passaggio vincente, il classe 2002 stabilirebbe il suo record personale di partecipazioni in una singola stagione del torneo (sette totali anche nel 2022/23 con il Lecce, ma in 33 partite). In più, la Roma è solo una delle tre squadre, insieme ad Atalanta e Sampdoria, contro cui l’attaccante ha sia già segnato sia fornito un assist in Serie A.