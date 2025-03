Con un gol di Soulé dopo 22 secondi (rete più rapida segnata dall'inizio di un match della Roma in Serie A), la Roma batte 1-0 l'Empoli e vince la 5^ partita di fila in campionato. L'argentino riceve palla in area da Salah-Eddine, calcia col sinistro e batte Silvestri. Con questa vittoria, i giallorossi salgono al 7° posto in classifica superando Fiorentina e Milan

CLASSIFICA - PAGELLE