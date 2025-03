La sfida dell'Olimpico chiude la 28^ giornata del campionato di Serie A: si affrontano Lazio e Udinese. Baroni perde Rovella a centrocampo, c'è Vecino. In attacco gioca Tchaouna come riferimento più avanzato. Runjaic conferma la coppia Thauvin-Lucca con Ekkelenkamp sulla linea dei centrocampisti. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD