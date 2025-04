La Juve aggancia la zona Champions coi due gol segnati al Lecce. Per Tudor è la seconda vittoria in due partite da allenatore bianconero: superate momentaneamente sia Atalanta che Bologna (impegnate tra di loro domenica alle 12.30). Koopmeiners torna titolare e apre la partita dopo 97 secondi. Bis di Yildiz sempre nel primo tempo. Doppio assist per Vlahovic. Sofferenza nel finale dopo il gol di Baschirotto. Lecce sempre a +2 sulla zona retrocessione

CLASSIFICA - PAGELLE