Negli ultimi due anni solari (dall’inizio del 2024), l’Empoli ha mantenuto la porta inviolata in trasferta solo in una delle 26 trasferte disputate in Serie A (2-0 vs Cagliari il 20 settembre scorso); in particolare, gli Azzurri subiscono gol fuori casa da 13 gare esterne e in un singolo massimo torneo non fanno peggio dalle prime 15 partite fuori casa del 2005/06.