Vittoria in trasferta della Fiorentina che si impone 2-1 all'Unipol Domus contro il Cagliari. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Piccoli, che la sblocca al 7', ma al 36' Gosens ristabilisce la parità. Dopo soli 3 minuti dall'inizio del secondo tempo, Beltran ribalta il risultato e porta la squadra di Palladino in vantaggio. I rossoblù restano così a 5 punti dal terzultimo posto, la Viola resta a -3 dalla Lazio sesta in classifica

