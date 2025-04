Tornato titolare dopo quasi un anno e mezzo, Pavoletti è decisivo nello scontro salvezza con il Verona. In avvio Zortea spreca un contropiede potenzialmente pericoloso, poi Montipò salva su Luvumbo che alla mezz’ora mette al centro un pallone quasi innocuo: Coppola e Ghilardi “bucano” l’intervento, Pavoletti davanti alla porta mette in rete. Nel finale rosso diretto a Ghilardi, poi Deiola fa 2-0. Il Cagliari torna al successo in trasferta che gli mancava da inizio gennaio e supera il Verona in classifica

