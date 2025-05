Torino e Venezia giocano un tempo a testa e si prendono un punto che non accontenta nessuno. Bene gli ospiti all'inizio con un palo di Yeboah, un gol annullato a Zerbin e la prima rete in Serie A di Perez. Vanoli ordina un triplo cambio all'intervallo e ottiene risposte: Radu si fa valere ma non può nulla sul rigore di Vlasic, concesso per fallo di mano di Idzes. Paura per un malore a Vanoli: l'allenatore però si è ripreso subito

CLASSIFICA - PAGELLE - IL MALORE DI VANOLI