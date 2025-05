Tre punti e la speranza salvezza che continua. L’Empoli ottiene la seconda vittoria in casa battendo il Parma 2-1 grazie a un gran gol di Anjorin nel finale. La squadra di D’Aversa parte bene, la sblocca con Fazzini e trova anche il vantaggio numerico per il doppio giallo a Valenti. Il Parma non si scompone e nella ripresa trova il pari con il neo entrato Djuric. Ma è un altro neo entrato a deciderla, Anjorin regala una vittoria preziosa

