Il Venezia trova tre punti d’oro e si tira fuori dalla zona retrocessione per la prima volta dall'inizio del campionato, scavalcando il Lecce a due giornate dalla fine. Ora la squadra di Di Francesco ha il proprio destino in mano. Succede tutto nella ripresa: Candé sblocca, Ranieri sfiora il pari colpendo il palo e innesca il contropiede del Venezia, che raddoppia con Oristanio. Mandragora prova a riaprirla ma non basta

CLASSIFICA