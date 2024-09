Show del Como di Cesc Fabregas che conquista la sua prima vittoria stagionale in Serie A battendo 3-2 in rimonta l'Atalanta a Bergamo. Gara sbloccata al 18' del primo tempo da Zappacosta con un gran gol da fuori area. Nella ripresa si scatenano gli ospiti che la ribaltano in 13 minuti: al 46' Strefezza, al 54' l'autogol di Kolasinac su una conclusione di Paz e al 58' il gol di Fadera. Al 99' la rete di Lookman su calcio di rigore