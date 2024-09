Per quel che riguarda l’Empoli, classico 3-4-2-1 per D’Aversa. Vasquez in porta, con Goglichidze, Ismajli e Viti in difesa. A centrocampo confermati Gyasi, Henderson, Grassi e Pezzella. La novità è in avanti, con Anjorin che giocherà, insieme a Esposito, alle spalle di Colombo. Out, invece, Maleh per un risentimento muscolare.





EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo. All. D'Aversa