Nell’anticipo della 5^ giornata di Serie A l’Empoli di D’Aversa continua la sua striscia di imbattibilità vincendo per 2-0 contro il Cagliari alla Unipol Domus. In gol Colombo, servito in profondità al 33' da Anjorin, ed Esposito che ha battuto Scuffet di sinistro a inizio secondo tempo. Nulla da fare per il Cagliari di Nicola, penultimo e ancora a secco di vittorie

LA CLASSIFICA DI SERIE A