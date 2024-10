Una Dea straripante mette ko l'Hellas e sale a 16 punti con il miglior attacco del campionato. Nella prima mezz'ora la squadra di Gasperini è già avanti di cinque gol: apre le marcature il piazzato di De Roon, poi arriva la rete dal limite di Retegui e quella spettacolare a giro di De Ketelaere. Si scatena Lookman che fa doppietta in pochi minuti, Sarr reagisce per il Verona con una splendida rete da fuori e nel secondo tempo anche Retegui mette a referto una doppietta per il 6-1 finale

