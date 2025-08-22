68' - Altro cambio per il Lecce: entra Kouassi per Danilo Veiga
Parte con la sfida di Marassi la stagione di Genoa e Lecce. Colombo titolare nel Genoa, Marcandalli vince il ballotaggio con Ostigard. C'è Camarda dal 1' nell'attacco del Lecce. Occasioni da una parte e dall'altra: al 32' Stanciu ci prova con il sinistro ma non inquadra la porta. Al 42' è Falcone il protagonista di una grande parata su Valentin Carboni. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky
GENOA-LECCE 0-0 LIVE, IL TABELLINO
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek (59' Messias); Colombo. All. Vieira
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga (68' Kouassi), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha (58' Kaba), Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda (58' Sottil). All. Di Francesco
Ammoniti: 22' Banda, 36' Thiago Gabriel (L)
65' - Discesa di Martin sulla fascia sinistra, il numero 3 raccoglie un passaggio di Frendrup e calcia con il sinistro dal limite dell'area. Falcone respinge in angolo
59' - Primi cambi della partita: nel Lecce entrano Kaba e Sottil al posto di Berisha e Banda. Nel Genoa dentro Messias per Gronbaek
53' - Rovesciata di Masini dal centro dell'areasu sponda di Gronbaek di testa. La palla però era uscita
52' - Colombo prova a mandare in profondità il pallone verso Gronbaek: il passaggio dell'attaccante però è troppo lungo e Falcone blocca
46' - Subito Lecce pericoloso con un cross dalla sinistra, Camarda sfiora di testa, pallone che arriva dall'altra parte a Tete Morente che prova a calciare ma non inquadra la porta. Posizione di fuorigioco però del numero 7 del Lecce
Genoa-Lecce 0-0
Finisce il primo tempo di Genoa-Lecce: occasioni da una parte e dall'altra ma risultato che non si sblocca. Grande parata di Falcone nel finale della prima frazione su Valentin Carboni
45' - Un minuto di recupero
42' - Che parata di Falcone su Carboni! Grande azione del Genoa con Gronbaek che mette il pallone in mezzo dalla sinistra, tacco al volo di Frendrup in area per Valentin Carboni che arriva con il sinistro a calciare quasi dal dischetto del rigore ma Falcone si distende e con un grande intervento gli dice di no!
38' - L'arbitro Massa ferma il gioco dopo che Ramadani è rimasto a terra dolorante colpito al volto da Colombo
36' - Giocata di Gronbaek che va via a Thiago Gabriel che lo mette giù. Fallo e cartellino giallo per il difensore
35' - Risponde il Lecce con una ripartenza. Uno-due tra Banda e Gallo sulla sinistra, il difensore entra in area e crossa subito ma Camarda non era ancora arrivato. Pallone sul fondo
32' - Stanciu ci prova con il sinistro ma il pallone finisce alto! Occasione Genoa dopo una bella giocata di Gronbaek che scende sulla sinistra e serve il compagno che si gira in area dalla sinistra ma non inquadra la porta
28' - Banda dribbla Carboni sulla destra e prova il tiro a giro dalla distanza. Pallone deviato in calcio d'angolo
22' - Primo cartellino della partita: ammonito Banda per un fallo su Masini
19' - Ancora Genoa in attacco: Colombo serve Vasquez che stoppa ed entra in area ritardando però la conclusione. Il difensore viene chiuso da Coulibaly
18' - Grande lancio di Stanciu per Martin che entra in area dalla sinistra ma non riesce ad agganciare. Falcone esce e blocca
14' - Pallone largo per Banda che si fa spazio sulla fascia destra e lascia partire un tiro-cross che attraversa tutta l'area di rigore ed esce dall'altra parte
13' - Lancio di Leali a cercare Colombo che prende posizione su Gaspar. Il difensore del Lecce commette fallo e l'arbitro Massa fischia
9' - Camarda fa la sponda in area per Tete Morente, pallone messo in calcio d'angolo da Marcandalli
4' - Prima occasione della partita per il Lecce: Gallo scende sulla fascia sinistra e mette in mezzo, la difesa del Genoa respinge e Tete Morente prova al volo. Vasquez di spalla si oppone e devia in angolo
1' - Si comincia! Inizia il campionato di Genoa e Lecce: primo pallone giocato dagli ospiti
Prima del calcio d'inizio un minuto di silenzio in memoria di Sidio Corradi
Genoa in maglia rossoblù, Lecce in maglia bianca
Squadre in campo per il riscaldamento pre partita: alle 18.30 il calcio d'inizio
Il bilancio di Genoa e Lecce all'esordio stagionale
- Il Genoa è rimasto imbattuto in sei delle ultime otto gare all'esordio stagionale di Serie A (3 vittorie, 3 pareggi), anche se ha ottenuto un solo punto nelle tre più recenti – il suo ultimo successo nel primo match della stagione nel torneo risale al 20 settembre 2020 (4-1 contro il Crotone, con Rolando Maran in panchina)
- Il Lecce ha vinto all'esordio stagionale solo una delle 19 gare nella sua storia in Serie A (6 pareggi, 12 sconfitte): il 20 agosto 2023 contro la Lazio (2-1 in rimonta con i gol di Pontus Almqvist e Federico Di Francesco dopo la rete iniziale di Ciro Immobile)
Lecce, Berisha: "Ci siamo preparati bene, vogliamo i primi tre punti"
Medon Berisha ha parlato nel pre partita di Genoa-Lecce: "Sarà una partita difficile, contro una squadra che ha una grandissima tifoseria. Siamo carichi, ci siamo preparati bene e speriamo di portare a casa i primi tre punti stagionali"
Genoa, Martin: "Tifosi incredibili, dobbiamo iniziare bene"
Aaron Martin ha parlato nel pre partita di Genoa-Lecce, queste le sue parole: "I nostri tifosi sono incredibili, ci danno una mano in casa e fuori. Daremo tutto, abbiamo lavorato tanto in ritiro. Dobbiamo iniziare bene"
Genoa, è morto Sidio Corradi: l'ex bomber aveva 80 anni
Sidio Corradi è morto a 80 anni dopo una lunga malattia. Aveva giocato nel Genoa dal '70 al '76 facendo 36 gol in 129 presenze e diventando una bandiera tanto da meritarsi l'ingresso nella Hall of Fame. Prima del calcio d'inizio di Genoa-Lecce ci sarà un minuto di silenzio
Genoa-Lecce, le formazioni ufficiali
- GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira
- LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ramadani; Tete Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco
Il Lecce è la squadra che ha effettuato il maggior numero di tiri in seguito a un recupero offensivo nella Serie 2024/25 (50)
Il Genoa è rimasto imbattuto in 16 delle 18 sfide contro il Lecce in Serie A (10 vittorie, 6 pareggi): gli unici due successi salentini contro il Grifone nel torneo sono arrivati al Via del Mare e risalgono al 22 settembre 2023 (1-0 con gol di Rémi Oudin) e al 7 gennaio 1990 (2-1)
Il Genoa ha realizzato il 95% delle proprie reti dall’interno dell’area di rigore (35/37) nella Serie A 2024/25, record in percentuale al pari di Milan e Lazio nello scorso torneo di massima serie.
Lorenzo Colombo, cinque reti in 33 presenze con il Lecce nella Serie A 2022/23, ha realizzato 15 gol nelle ultime tre stagioni di massima serie; tra i giocatori nati dal 2002 in avanti, solo Matías Soulé (17) ha segnato di più nello stesso periodo nella competizione