Inter-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
La sfida di San Siro chiude la 1^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026: si affrontano Inter e Torino. Chivu con Barella da regista. In attacco la coppia Thuram-Lautaro, gioca Sucic. Baroni con Simeone come riferimento più avanzato nel tridente con Ngonge e Vlasic. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Christian Chivu
TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Marco Baroni
in evidenza
Il Torino è la squadra che ha mandato in gol più giocatori provenienti da nazionalità diverse (14) nella Serie A 2024/25
Il Torino è stata la squadra che ha evitato di subire il maggior numero di gol rispetto a quelli previsti dal modello degli Expected Goals nella Serie A 2024/25: 6.6, frutto di 45 gol subiti a fronte di 51.6 xG contro.
Marotta: "Vogliamo trofei. Mercato? Il calcio italiano è di secondo piano"
"Partiamo come tutti gli anni rispettando la storia e i colori di questo club, ci sono avversari di valore, bisogna dare il massimo e raggiungere qualche traguardo, ovvero qualche trofeo. Abbiamo rinunciato a vendere giocatori forti, poi abbiamo cercato di cogliere le opportunità del mercato, il calcio italiano è di secondo piano, non si possono fare pazzie. Lookman è stata una opportunità, poi abbiamo provato ad aggregare i giovani a questa squadra, significa che stiao modellando una rosa in linea con i programmi"
Il Torino ha perso ciascuna delle ultime tre gare giocate nello scorso campionato senza segnare alcun gol e potrebbe eguagliare il proprio record negativo nel torneo di quattro sconfitte consecutive senza alcuna rete all’attivo, registrato solo quattro volte nella propria storia (l’ultima tra febbraio e marzo 2014, incluso un match proprio contro l’Inter al Meazza).
Mkhitaryan: "Abbiamo studiato qualcosa di nuovo"
"Vedrete tutto in campo, non bisogna dire le cose, ma far vedere che abbiamo studiato qualcosa di nuovo e migliorato. Andiamo avanti. Gli obiettivi? Non sono mai cambiati, sono sempre stati gli stessi. Proveremo a fare del nostro meglio per vincere trofei e continuare la storia dell'Inter".
Dopo il pareggio per 2-2 contro la Lazio nell’ultimo match casalingo dello scorso campionato, l’Inter potrebbe restare senza successi per due partite interne di fila per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023 (1-2 contro il Sassuolo e 2-2 contro il Bologna in quel caso)
Nelle ultime due stagioni l’Inter è stata la formazione che ha tenuto la porta inviolata in più partite nei maggiori cinque campionati europei: ben 37 i clean sheet nerazzurri in campionato nel periodo (21 nel 2023/24 e 16 nel 2024/25).
L’Inter non perde una partita all’esordio stagionale in Serie A giocata davanti al proprio pubblico dal 13 settembre 1987 contro il Pescara (0-2 con gol di Romano Galvani e Blaž Sliškovic per gli abruzzesi); da quel momento, 16 successi e tre pareggi in 19 match di questo tipo per i nerazzurri.
L’Inter ha vinto 44 dei precedenti 81 match casalinghi giocati contro il Torino in Serie A - 26 pareggi e 11 successi granata completano il bilancio.
L’Inter detiene il record di clean sheet per una squadra contro una singola avversaria nella storia della Serie A: ben 73, proprio contro il Torino - al secondo posto il Milan (65, sempre contro i granata) e la Juventus (65, proprio contro l’Inter).
La formazione del Torino in grafica
La formazione dell'Inter in grafica
Torino, le scelte di formazione
Baroni manda in campo dal 1' Simeone come terminale offensivo nel tridente completato da Ngonge e Vlasic. Gineitis a centrocampo con Casadei e Ilkhan
Inter, le scelte di formazione
Chivu sceglie Barella per il ruolo di regista con Mkhitaryan e Sucic ai suoi lati. In attacco solita coppia composta da Lautaro e Thuram, Dumfries a destra e Dimarco a sinistra
In generale, l’Inter è la formazione contro cui il Torino ha collezionato più partite senza successi nella sua storia in Serie A: 126, frutto di 50 pareggi e 76 sconfitte (125 match senza vittorie contro la Juventus).
Le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Christian Chivu
TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Ilkhan, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Marco Baroni
Il prossimo sarà il 163° confronto tra Inter e Torino in Serie A, con i granata che solo contro la Juventus (78) hanno perso più sfide che contro i nerazzurri (76) nel torneo – completano il bilancio 36 successi piemontesi e 50 pareggi
Statistiche e curiosità
L’Inter debutterà in campionato con un allenatore straniero in panchina per la prima volta dal 2016, quando alla guida dei nerazzurri c’era Frank de Boer; tuttavia, i nerazzurri non vincono il primo match stagionale in Serie A sotto la guida tecnica di un coach non italiano dal 2003 con Héctor Cúper (2-0 interno contro il Modena) e hanno registrato tre pareggi (due con José Mourinho e uno con Rafael Benítez) e un sconfitta (con de Boer) nelle ultime quattro gare di questo tipo.
Sesta volta tra Inter e Torino alla prima in Serie A
Questa sarà la sesta volta in cui Inter e Torino si affronteranno in occasione del loro esordio stagionale in Serie A; nei cinque precedenti, i nerazzurri sono sempre rimasti imbattuti (3 vittorie, 2 pareggi) e i granata non sono mai riusciti a segnare in queste sfide (parziale di 4-0 complessivo per la formazione lombarda).
L'Inter ha pareggiato il match d'esordio dello scorso campionato
Dopo una serie di cinque vittorie di fila all’esordio stagionale in campionato, l’Inter ha pareggiato l’ultima prima gara giocata in una singola edizione di Serie A e non registra almeno due pari di fila in questo tipo di match dal periodo tra agosto 2007 e agosto 2010 (quattro in quel caso).
Toro, due pareggi di fila negli ultimi due esordi stagionali
Il Torino ha pareggiato entrambi gli ultimi due esordi stagionali in Serie A (0-0 contro il Cagliari nel 2023/24 e 2-2 contro il Milan nel 2024/25); soltanto una volta i granata hanno impattato più gare di fila al debutto in un singolo torneo della competizione: tre, tra settembre 1955 e settembre 1957
Il gagliardetto dell'Inter per la sfida con il Torino
Inter imbattuta in casa nelle ultime 12 contro il Torino
L’Inter è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime 12 gare disputate contro il Torino in Serie A (11 vittorie, 1 pareggio), registrando sei successi negli ultimi sei confronti diretti contro i granata nel torneo (parziale complessivo di 12-2); solo una volta nella sua storia il Biscione ha vinto più match di fila contro il Toro in massima serie, tra settembre 2002 e settembre 2008 (sette in quel caso).
Il Torino non vince da 18 partite a San Siro
Il Torino non vince da 18 partite consecutive giocate al Meazza in Serie A (5 pareggi, 13 sconfitte - ultimo successo il 3 aprile 2016, per 2-1 proprio contro l’Inter). Tra le squadre che prenderanno parte al massimo campionato italiano 2025/26, solo due hanno una serie aperta più lunga di gare senza successo in questo stadio: il Lecce (23) e l’Hellas Verona (67).
Inter e Torino in gol con più centrocampisti nella passata stagione
Inter e Torino sono due delle quattro squadre che hanno mandato a bersaglio più centrocampisti differenti nella Serie A 2024/25: sette entrambe, al pari di Atalanta e Fiorentina.
Inter squadra che ha segnato più gol su recuperi offensivi
Nessuna squadra ha segnato più reti dell’Inter a seguito di recuperi offensivi (avvenuti al massimo a 40 metri dalla porta avversaria) nella Serie A 2024/25: sei, al pari di Napoli e Como. Dall’altra parte, solo il Monza ha realizzato meno gol (zero) del Torino (uno) da queste situazioni di gioco nello scorso campionato.
Thuram, quattro gol contro il Torino in Serie A
Marcus Thuram ha realizzato quattro gol contro il Torino in Serie A, almeno il doppio che contro qualsiasi altra squadra nel torneo (inclusa la sua unica tripletta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, il 5 ottobre 2024). Nel 2024/25 il francese ha stabilito il suo record di marcatura in una singola stagione in carriera nei Big-5 campionati europei: 14 reti.
I numeri di Anjorin nella passata stagione
Con due gol e tre assist segnati nella Serie A 2024/25, Tino Anjorin (classe 2001) è stato il secondo centrocampista straniero più giovane a prendere parte ad almeno cinque reti nella passata stagione del massimo campionato italiano, dietro solo a Nico Paz (14, classe 2004).