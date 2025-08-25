Esplora tutte le offerte Sky
Serie AGiornata 1 - lunedì 25 agosto 2025Giornata 1 - lun 25 ago
Fine
Inter
Bastoni A. 18'Thuram M. 36', 62'Lautaro Martínez 52'Bonny A. 72'
5 - 0
Inter-Torino 5-0: video, gol e highlights

La prima di campionato si chiude con un sonoro successo dell’Inter sul Toro. La squadra di Chivu gioca un match di dominio e vince 5-0 senza faticare più di tanto. Apre le danze un colpo di testa di Bastoni. Prima dell’intervallo Thuram raddoppia. A inizio ripresa il Toro prova a reagire ma Lautaro spegne ogni velleità granata. Ancora Thuram (doppietta) arrotonda il punteggio. La chiude Bonny sul 5-0

