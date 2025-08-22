Il Napoli campione in carica riparte da dove aveva finito: una vittoria per 2-0. Sassuolo ko a Reggio Emilia: McTominay veste come sempre i panni dello stappa partite e sigla il vantaggio su cross di Politano. Dunque una traversa e un palo per il Napoli (McTominay e Politano) e il 2-0 del più atteso: Kevin De Bruyne, su una punizione-cross che nessuno tocca e beffa Turati. Il Sassuolo chiude in dieci dopo il rosso a Koné

LE PAGELLE