Due gol entrambi su calcio d’angolo e Udinese-Verona finisce in parità. A portare in vantaggio i friulani, è il difensore danese Kristensen, che al 53’ colpisce di testa su corner di Lovric e batte il portiere veronese Montipò. Ma al 73’ il Verona trova il pari grazie al tocco ravvicinato di Serdar, che su angolo mette in rete da pochi passi il tocco di testa di Giovane. Finisce 1-1, primi punti per Runjaic e Zanetti

UDINESE-VERONA 1-1, PAGELLE