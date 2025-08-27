Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
LEC0
MIL0
CRE3
SAS2
Serie AGiornata 2 - venerdì 29 agosto 2025Giornata 2 - ven 29 ago
Fine
Cremonese
Terracciano F. 37'Vázquez F. 39'De Luca M. 90' + 3' (Rig.)
3 - 2
Sassuolo
Pinamonti A. 63'Berardi D. 73' (Rig.)
Cremonese
Terracciano F. 37'Vázquez F. 39'De Luca M. 90' + 3' (Rig.)
3 - 2 Sassuolo
Pinamonti A. 63'Berardi D. 73' (Rig.)
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Cremonese-Sassuolo 3-2: video, gol e highlights

Dopo il successo al debutto col Milan, per la Cremonese arriva un’altra vittoria alla prima allo Zini. Finisce 3-2 per la squadra di Nicola, avanti nel primo tempo grazie a Terracciano e Vazquez ma poi ripresa nel secondo dai gol prima di Pinamonti e poi di Berardi su rigore. Sembra finita ma al 91’ fallo di Fadera sul nuovo entrato Floriani Mussolini: dal dischetto De Luca segna il primo gol in A e dà altri tre punti ai griogiorossi, a sorpresa a punteggio pieno. Per Grosso 2^ ko di fila

LE PAGELLE