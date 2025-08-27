Dopo il successo al debutto col Milan, per la Cremonese arriva un’altra vittoria alla prima allo Zini. Finisce 3-2 per la squadra di Nicola, avanti nel primo tempo grazie a Terracciano e Vazquez ma poi ripresa nel secondo dai gol prima di Pinamonti e poi di Berardi su rigore. Sembra finita ma al 91’ fallo di Fadera sul nuovo entrato Floriani Mussolini: dal dischetto De Luca segna il primo gol in A e dà altri tre punti ai griogiorossi, a sorpresa a punteggio pieno. Per Grosso 2^ ko di fila

LE PAGELLE