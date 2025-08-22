L’Atalanta ha vinto sette delle ultime otto trasferte in Serie A (1P), con un punteggio aggregato nel parziale di 24-4; in generale, nel 2025 nessuna squadra nella competizione ha vinto più gare esterne della Dea (sette anche per la Roma)
Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Parma e Atalanta sono entrambe in cerca della prima vittoria in campionato. La squadra di Cuesta è stata sconfitta dalla Juventus allo Stadium all'esordio, mentre la formazione di Juric è reduce dall'1-1 casalingo contro il Pisa. Pallegrino-Almqvist la coppia d'attacco del Parma, nella Dea c'è Scamacca titolare. Diretta sul'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist. All. Cuesta
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.
Il Parma è reduce da quattro sconfitte casalinghe di fila contro l’Atalanta in Serie A, con un punteggio aggregato di 13-5; i gialloblù non hanno mai perso cinque gare interne di fila contro un’avversaria nella loro storia in massima serie
Nelle precedenti cinque partecipazioni alla massima serie, in due occasioni il Parma ha perso entrambe le prime due gare stagionali in Serie A: nel 2014/15 con Roberto Donadoni alla guida e nel 2020/21 con Fabio Liverani in panchina.
Gli ultimi otto incontri tra Atalanta e Parma in Serie A hanno visto realizzare in media ben 4.25 gol a partita, con la Dea che nello specifico ha segnato più del triplo delle reti dei gialloblù nel parziale (26 vs 8)
Il Parma ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in Serie A, dopo sette sconfitte consecutive, e potrebbe battere la Dea in due match di fila nella competizione per la prima volta dal periodo 2013-2014 (serie di tre in quel caso)