Parma e Atalanta sono entrambe in cerca della prima vittoria in campionato. La squadra di Cuesta è stata sconfitta dalla Juventus allo Stadium all'esordio, mentre la formazione di Juric è reduce dall'1-1 casalingo contro il Pisa. Pallegrino-Almqvist la coppia d'attacco del Parma, nella Dea c'è Scamacca titolare. Diretta sul'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30