Finisce 2-1 il primo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A tra Bologna e Genoa. A decidere la partita è un rigore di Orsolini al 99'. Succede tutto nel secondo tempo: gli ospiti vanno in vantaggio al 63' con Ellertsson, i padroni di casa pareggiano dopo dieci minuti con Castro e nel recupero completano la rimonta con il rigore di Orsolini

