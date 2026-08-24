Inizia con i tre punti il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al "Dall'Ara" contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi: il centrocampista, neoarrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59', dopo essere entrato da cinque minuti al posto dell'infortunato Dele-Bashiru. Rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per i rossoblù di Tedesco, che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta

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