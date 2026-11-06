Serie AGiornata 11 - venerdì 6 novembre 2026Giornata 11 - ven 6 nov
Fine
2 - 1
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Venezia-Udinese 2-1: video, gol e highlights
Vittoria importantissima per il Venezia che batte al Penzo 2-1 l'Udinese e la scavalca in classifica lasciando i friulani all'ultimo posto. Esordio amaro per Zanetti che, dopo un primo tempo equilibrato ma con un palo di Davis, va sotto con la sua squadra (segna Basic). L'Udinese la pareggia una manciata di minuti più tardi con un'autorete di Moreno ma Kike Perez riporta avanti il Venezia e fissa il punteggio sul 2-1 finale