Alla Juve serve un tempo per ingranare. Fischiata all'intervallo, la squadra di Spalletti dilaga nella ripresa. Decisivo l'ingresso di Woltemade: segna il vantaggio con un tocco ravvicinato, offre l'assist per il mancino vincente di Koopmeiners e fa rendere al meglio Kolo Muani. Il francese conquista il rigore del poker con un'azione personale in velocità e lo trasforma. Poco prima era arrivato il tris di Cabal con un colpo di testa

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