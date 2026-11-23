Dopo quattro sconfitte di fila, la squadra di Juric regola 3-0 i viola e li supera in classifica. Stop per la Fiorentina che non perdeva da un mese. In avvio Thiam rischia su Oulai, brividi anche per Goglichidze che sfiora l'autogol. Attento De Gea su Birindelli, ma al 43' Varela si procura e trasforma il rigore del vantaggio causato da Oulai. Dopo l'intervallo ci provano Gnonto e Njie, ma al 51' Varela fa doppietta con una prodezza di tacco. Il tris lo firma Robinson che chiude il match

PAGELLE - CLASSIFICA