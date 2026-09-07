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Serie AGiornata 3 - lunedì 7 settembre 2026Giornata 3 - lun 7 set
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Cagliari
Maldini D. 29'
1 - 0
Lecce
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Maldini D. 29'
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Cagliari-Lecce 1-0: decide il primo gol rossoblù di Maldini

Seconda vittoria per il Cagliari (la prima in casa), seconda sconfitta di fila per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Daniel Maldini al 29' su corner battuto da Fazzini, prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Lecce vicino al pareggio nel finale: nel recupero prima Ndri chiede un rigore per un intervento di Gagliardini e poi Siebert non trova la porta con una rovesciata in area piccola. Brutto infortunio per Felici

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