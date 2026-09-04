La terza giornata di Serie A si apre col largo successo per 4-1 del Como, in trasferta contro il Genoa. Aprono le marcature i padroni di casa col mancino di Osmajic (al primo gol in A), ma è un vantaggio che dura poco: pareggia subito Baturina dalla distanza, poi il tiro al volo di Diao buca il portiere e ribalta il punteggio. Nico Paz aumenta il divario a fine primo tempo, nel secondo entra Kean e serve l'assist per il bis personale di Diao che chiude i giochi

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