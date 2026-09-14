L'Inter resta a punteggio pieno, aggancia la Roma a quota 12 punti dopo il successo in rimonta contro l'Udinese. La squadra di Runjaic approfitta della partenza lenta dei nerazzurri e segna due gol in 16' con Abankwah ed Ekkelenkamp. L'Inter reagisce e accorcia con Carlos Augusto, Barella prima del break rimette in parità la gara. Nella ripresa l'Inter spinge e segna il 3-2 con Thuram. Pio mette al sicuro il risultato e Bonny firma il 5-2 prima del definitivo 5-3 di Gueye

CLASSIFICA