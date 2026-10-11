Serie AGiornata 6 - domenica 11 ottobre 2026Giornata 6 - dom 11 ott
Fine
1 - 1
1 - 1
Cagliari-Juventus 1-1: video, gol e highlights
I bianconeri non trovano il successo alla ripresa del campionato, giocano una gara di dominio a Cagliari ma la squadra di Pisacane è cinica e passa in vantaggio nel primo tempo con un gol di Maldini. Spalletti cambia nella ripresa. Determinante l'ingresso di Alajbegovic che fornisce l'assist per il primo gol in campionato di Kolo Muani che fa 1-1. Il Cagliari resta a -1 dalla Roma, Juve a quota 11. A fine gara lite Spalletti-Pisacane: entrambi espulsi