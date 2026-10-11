Serie AGiornata 6 - domenica 11 ottobre 2026Giornata 6 - dom 11 ott
Fine
3 - 1
3 - 1
Lazio-Monza 3-1: gol di Nuno Tavares, Isaksen e Pinamonti
La squadra di Gattuso soffre ma vince ancora e resta in testa alla classifica insieme all’Inter. Nuno Tavares sblocca dopo 3’ con una gran botta di sinistro da fuori area, raddoppia Isaksen ispirato da Noslin che al 35’ costringe Lucchesi al fallo da rosso. Nonostante l’uomo in meno, il Monza si trasforma nella ripresa: dopo pochi secondi accorcia con Goglichidze e sfiora addirittura il pari in più occasioni, con Mandas decisivo su Dany Mota. Nel finale Pinamonti la chiude