Serie AGiornata 6 - domenica 11 ottobre 2026Giornata 6 - dom 11 ott
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Lecce-Bologna 1-2, gol di Orsolini ed Enem: primo successo per i rossoblù
Prima vittoria in campionato per il Bologna, che va avanti con una spettacolare semi-rovesciata di Orsolini ma viene raggiunto nella ripresa quando Fatah approfitta di un’uscita sbagliata di Pessina inserendosi di testa. Dopo l’assist a Orsolini, però, Cambiaghi ne serve un altro a Enem, davanti alla porta, per il 2-1 finale, salvato da Pessina su Coulibaly nel finale. Infortunio muscolare per Orsolini