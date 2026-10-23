Serie AGiornata 8 - venerdì 23 ottobre 2026Giornata 8 - ven 23 ott
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Torino-Monza 3-2: video, gol e highlights
Terza vittoria consecutiva e 7° posto in classifica per il Torino, che batte 3-2 il Monza in casa nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A. La squadra di Abate la sblocca al 39' con Fitz-Jim, poi subisce il pareggio di Varela a inizio ripresa. Decisivi i primi gol in campionato di Belghali (splendido destro da fuori area) e Vlasic. Nel finale gli uomini di Juric accorciano grazie all'autogol di Patterson, ma non basta