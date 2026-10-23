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Serie AGiornata 8 - venerdì 23 ottobre 2026Giornata 8 - ven 23 ott
Fine
Torino
Fitz-Jim K. 39'Belghali R. 61'Vlasic N. 72'
3 - 2
Monza
Gustavo Varela 47'Patterson N. 90' + 4' (Aut.)
Torino
Fitz-Jim K. 39'Belghali R. 61'Vlasic N. 72'
3 - 2 Monza
Gustavo Varela 47'Patterson N. 90' + 4' (Aut.)
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Torino-Monza 3-2: video, gol e highlights

Terza vittoria consecutiva e 7° posto in classifica per il Torino, che batte 3-2 il Monza in casa nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A. La squadra di Abate la sblocca al 39' con Fitz-Jim, poi subisce il pareggio di Varela a inizio ripresa. Decisivi i primi gol in campionato di Belghali (splendido destro da fuori area) e Vlasic. Nel finale gli uomini di Juric accorciano grazie all'autogol di Patterson, ma non basta

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