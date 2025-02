Scena divertentissima all'uscita del centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile. Marcus Thuram si è fermato per firmare autografi e concedere foto ai presenti fuori dal cancello. Il suo sguardo però non poteva non cogliere un tifoso praticamente uguale a Lautaro Martinez. Il francese ha scherzato subito col sosia dell'argentino, mimando l'esultanza del compagno e chiedendogli addirittura un selfie per immortalare il momento. Grasse risate al termine di una mattinata molto positiva, che lo ha visto rientrare in gruppo in allenamento per tutta la seduta.

Il video di Matteo Barzaghi

THURAM A DISPOSIZIONE PER IL NAPOLI