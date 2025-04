Fiorentina, dg Ferrari: "Un'annata importante"

Alessandro Ferrari, dg della Fiorentina, è intervenuto in diretta a Sky Sport 24: "Stiamo facendo un’annata importante. L’obiettivo è fare meglio dell’anno passato. Siamo in Conference, in campionato in un gruppo di squadre molto vicine. Dobbiamo fare un passo alla volta. L’obiettivo è portare grandi soddisfazioni ai tifosi, loro sono sempre stati con noi. Il mio lavoro? Sto facendo un mestiere che avrei evitato però tutti mi stanno dando una mano"

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT