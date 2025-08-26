Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Sky Sport della stagione appena cominciata: "Ci portiamo dietro l'entusiasmo dell'anno scorso. Sono arrivati calciatori nuovi per rinforzare il gruppo. De Bruyne un colpo importante, eravamo curiosi di vederlo da vicino. Ci sono i presupposti per fare una bella stagione. Sarà un campionato difficile, ci sono squadre che lottano per vincere lo scudetto.". E sulla Champions: "Torniamo dopo un anno, sarà bello riaffrontare le grandi squadre d’Europa, queste partite ti danno una spinta in più, a noi l'anno scorso questo confronto ci è mancato, siamo contenti e cercheremo di fare del nostro meglio"