Napoli-Osimhen, l'inchiesta sulle puslvalenze: le ultime

A Sky Sport 24 il nostro inviato Francesco Modugno fa il punto sull'inchiesta della Procura di Roma riguardante l'acquisto di Osimhen da parte del Napoli e le presunte plusvalenze fittizie contestate dai Pm. "Repubblica" ha pubblicato, nell'edizione dell'8 ottobre, una parte delle carte dell'indagine e alcune intercettazioni tra dirigenti del club partenopeo. Ma, nella sostanza, non ci sono novità dal punto di vista giudiziario, con l'udienza preliminare rinviata al prossimo 6 novembre. Mentre dal punto di vista della giustizia sportiva, salvo nuovi elementi che al momento non ci sono, la Procura federale ha già chiuso la vicenda non essendoci i presupposti per procedere. La ricostruzione, le tappe e gli aggiornamenti nel video

Restano i fatti, e sono sempre quelli. E l’ipotesi di reato: falso in bilancio per De Laurentiis e l’ad Chiavelli.

E resta anche l’appuntamento dal Gup il 6 novembre, quando sarà esaminata l’ultima perizia di parte presentata dal Napoli nell’affaire Osimhen. Il parere tecnico di un cattedratico sul criterio adottato per stimare il valore dei calciatori ceduti al Lille: i tre giovani Manzi, Palmieri e Liguori e il portiere Karnezis. Niente di più, niente di nuovo precisano i legali del Napoli. Niente,soprattutto, di penalmente rilevante. Però intanto ecco le informative della guardia di finanza pubblicate da "Repubblica". E il filone plusvalenze che torna titolo. L’operazione Osimhen. Le telefonate, le chat… Retroscena e dinamiche di una trattativa da 70 milioni di euro. Complessa e strutturata; in pieno Covid. E su cui la Procura federale ha già aperto e anche chiuso le indagini; senza rilevare alcuna responsabilità del Napoli; salvo eventuali fatti nuovi e per adesso non emersi. Ma su cui, invece, la Giustizia Ordinaria ancora lavora, e segue il suo corso. Da Lille, a Napoli e poi a Roma, sede Filmauro. Un’indagine doppia e parallela. L’acquisto di Osimhen e lo scambio Diawara- Manolas con la Roma, per il quale si contesta il metodo contabile utilizzato in bilancio. Intanto però ecco le intercettazioni. Gli umori, gli equilibri interni, il linguaggio tipico da mercato, il tentativo del ds Giuntoli, del suo vice Pompilio e delle rispettive proprietà di trovare un’intesa, un modo per chiudere la trattativa. Così, il Lille si potè iscrivere al campionato. Così, il Napoli ha trovato il centravanti dello scudetto.