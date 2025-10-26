Lautaro-Conte, quel precedente all'Inter nel 2021

Non è la prima volta che Conte e Lautaro si ritrovano faccia a faccia: il battibecco di ieri ha infatti riportato alla memoria quello del 12 maggio 2021, quando Conte era l'allenatore dei nerazzurri. Una sostituzione durante Inter-Roma provocò uno scambio acceso tra i due, risolto poi con un finto incontro di boxe alla Pinetina...ci racconta (e ricorda) tutto Eleonora Serra

Si dice che gli elefanti abbiano la memoria lunga. Ma forse davanti alla loro, impallidirebbero. Il Conte-Lautaro-gate scoppiato al 62esimo di Napoli-Inter ha radici profonde e strascichi che sembrano non finire mai. Era il 12 maggio del 2021. Inter-Roma. Conte richiama in panchina Lautaro, che reagisce così: una bottiglietta scagliata con rabbia che rischia di colpire il povero De Vrij, e qualche parola di troppo. L’allora allenatore dell’Inter– come sempre – non finge di non sentire e riprende in mondovisione Lautaro Martinez, che gli promette a sua volta un incontro ravvicinato nello spogliatoio, lontano da occhi indiscreti. E’ però sul “ring” della Pinetina, che si risolve il misfatto, quando il giorno dopo con tanto di Lukaku in versione microfonata, finisce in grigliata collettiva e grosse risate…Da quello scudetto del 2021, il 19esimo della storia dell’Inter, vinto insieme, qualcosa si è rotto. Lukaku e Conte da una parte. Lautaro all’Inter, dall’altra. In mezzo scudetti da vincere in volata, o soffiati all’ultimo respiro, che evidentemente non hanno sopito il sopraggiunto rancore. E allora 1627 giorni dopo quella sostituzione presa malissimo, la tensione è riaffiorata così… “un giorno, all’improvviso”, nel posto più adatto, al Maradona. In un momento in cui la reazione furente dell’allenatore ha riacceso anche il suo Napoli. È di questo in fondo che anche Chivu si lamenta a fine gara…Ma quello che sarebbe potuto essere un terzo tempo utile a chiudere il caso, si è trasformato in un ennesimo e più sottile guanto di sfida, stavolta senza ring e con Lukaku a osservare da casa. Ma c'è da scommetterci che non è finita qui.