Spalletti sulla Juve: "Fortunato chi sostituirà Tudor"

Luciano Spalletti ha risposto con disponibilità e ironia alle domande di Valentina Mariani a margine di un evento a Milano: "Tudor persona seria e un uomo vero, sarà fortunato quello che lo sostituirà. Juve da scudetto? Oggi sono la persona meno indicata per parlare di Juve…". Sulla voglia di tornare in panchina: "Ho l'ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Aspetto con serenità cosa mi passerà davanti"

Sarà Spalletti il prossimo allenatore della Juventus? Dopo l'esonero di Tudor e i primi contatti nella giornata di lunedì 27 ottobre, la pista che porta all'ex Ct della Nazionale italiana è sempre più viva e - proprio in questi momenti decisivi - lo stesso Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport 24 a margine di un evento a Milano.

Cosa ci dice dello spot televisivo con protagonisti lei e Totti?

"Accanto a Totti si sta sempre benissimo. Tra di noi c'è stato qualche punto di vista differente, ma abbiamo passato insieme anni bellissimi, e un pezzo di vita professionale e umana. Ora che questo spot ci ha messo lo zampino siamo tutti e due molto felici".

Come sta e quanto ha voglia di tornare in panchina?

"Sto bene. Ho l'ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Aspetto con serenità quello che mi passerà davanti".

Sappiamo di contatti con la Juventus… Ci sarà un incontro oggi?

Spalletti sorride: "Pensavo fossimo qui a parlare dello spot… Se devo dire qualcosa della Juve lo dico a favore di Tudor, un uomo vero e una persona seria, fatto di valori. L’ho visto lavorare e mi ha sempre dato impressione di una persona di sostanza e che va dritto al cuore, sarà fortunata quella che lo sostituirà e mi spiace per quello che sta subendo. Chi arriva trova una squadra allenata".

La Juve è attrezzata per lo scudetto?

"Oggi sono la persona meno indicata a dirlo, oggi. Se vuoi ti dico quello che ho provato quando mi hanno chiamato a fare lo spot televisivo, oggi posso dirti questo…"

La salutiamo e ci diamo appuntamento sabato prossimo su Sky Sport? C’è Cremonese-Juve…

"Sono sempre allo stadio a seguire le partite".