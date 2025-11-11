Comolli: “Sono ossessionato dalla vittoria”

Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus, con contestuale cessazione del precedente incarico di direttore generale. L'annuncio è avvenuto in concomitanza con il primo CdA societario, al termine del quale il nuovo ad bianconero ha parlato con la stampa mettendo diverse cose in chiaro: “Sono ossessionato dalla vittoria, ogni giorno penso a come farlo”, ha detto. “In un club come questo vincere deve essere un'ossessione. Elkann è appassionato di calcio proprio come me, anche lui vuole sempre vincere e il suo impegno nella Juve è un qualcosa di tangibile e lo ringrazio per questa opportunità: è un privilegio e un grande onore poter gestire un club come questo. Mi approccio in maniera ambiziosa e modesta, l'unica cosa che vogliamo è tornare a vincere”. Comolli ha parlato anche di Spalletti e Vlahovic, facendo un primo bilancio sul nuovo allenatore e rimandando ogni discorso sul contratto (in scadenza a giugno 2026) per quanto riguarda l’attaccante: “Siamo soddisfatti di Spalletti, ha una mente creativa ed è bello che sia così coraggioso e audace. Koopmeiners piazzato in difesa è un chiaro esempio. Abbiamo una squadra giovane con diversi calciatori esperti, ogni giorno pensiamo a come vincere la prossima partita. Vlahovic? L’accordo con lui è di parlare di futuro a fine stagione: non aspettatevi nulla prima, perché non ci saranno novità”. “Il direttore sportivo è l'unica casella che ancora manca”, ha proseguito, “speriamo di annunciarlo a breve e stiamo cercando il profilo migliore dal punto di vista umano e sportivo”. Infine, ha anticipato la strategia per quanto riguarda lo stadio: “Abbiamo uno stadio eccezionale in una città eccezionale: l'obiettivo è aumentare i ricavi provenienti dall'Allianz Stadium. Vogliamo avere almeno dieci concerti all'anno durante l'off season, oltre ovviamente ad ospitare il rugby e altri eventi che possano diversificare i ricavi”.